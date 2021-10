DSC-Volleyball-Damen erwarten SC Potsdam zum Spiel – mit Einsatz des Videobeweises

Dresden. Beim Heimspiel der DSC-Volleyballerinnen am Sonnabend gegen den SC Potsdam (17.30 Uhr) wird erneut das Challenge System zum Einsatz kommen. Schon zuletzt beim Ostderby in Schwerin, das live im Fernsehen von Sport1 übertragen wurde, konnten die Trainer beider Teams Entscheidungen per Videobeweis überprüfen. So ließ zum Beispiel DSC-Coach Alexander Waibl Ende des ersten Satzes den vermeintlich verwandelten Satzball des Gegners checken und er lag richtig – statt 25:23 für Schwerin stand es 24:24 und wenig später holte sich sein Team diesen Satz.

