DSC-Volleyball-Damen in Schwerin nur Außenseiter

Nicht nur von der Papierform – der Vierte gastiert beim Spitzenreiter – sind die Karten klar verteilt. Auch sonst stehen die Zeichen für den Pokalsieger nicht so günstig. Zum einen konnte das Team von Trainer Alexander Waibl seit dem Pokal-Halbfinale 2017 nicht mehr gegen Schwerin gewinnen, in Mecklenburg datiert der letzte Sieg sogar von 2014. Zudem plagen den DSC weiter Personalsorgen. Neben dem Ausfall von Ivana Mrdak (Thrombose) scheint auch der Einsatz von Nationalspielerin Camilla Weitzel und Emma Cyris (Infekte) eher unwahrscheinlich.

Dresden. Für die DSC-Volleyballerinnen gibt es derzeit kein Ausruhen. Nach der Niederlage im ersten Viertelfinalspiel des Challenge Cups gegen Santorini düsten die Elbestädterinnen am Donnerstag per Flieger gleich weiter. Von der griechischen Insel ging es über Athen nach Hamburg und von dort nach Mecklenburg. Bereits an diesem Sonnabend steigt das Ostderby beim Schweriner SC (16.10 Uhr/live bei Sport1).

„Natürlich werden wir trotzdem alles reinwerfen, aber es wird eine sehr schwere Aufgabe“, weiß Waibl und fügt an: „Wir müssen uns jetzt erstmal wieder aus dem gesundheitlichen Tief herausarbeiten.“ Dabei geht der Blick schon über das Ostderby hinaus, denn kommenden Mittwoch erwartet der DSC den USC Münster und eine Woche später will man im Rückspiel gegen Santorini alles probieren, um noch ins Halbfinale des Challenge Cups einzuziehen. Deshalb setzte Waibl am Freitag nicht nur das übliche Balltraining an, sondern bat seine Mädels vormittags auch zu einer Krafteinheit.

Zur Begrüßung am Donnerstag gab es eine kleine Überraschung. Im Restaurant „Bolero“, einem SSC-Sponsor, wurden die DSC-Mädels herzlich mit einem Schild „Wir begrüßen den deutschen Pokalsieger“ empfangen.