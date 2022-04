DSC-Volleyball-Damen können in Wiesbaden das Halbfinale klarmachen

Während der Vorrundenzweite bei einer Niederlage noch die nächste Chance im Entscheidungsspiel am kommenden Mittwoch hätte, steht Wiesbaden in der „Best-of-three-Serie“ bereits mit dem Rücken zur Wand. Wie VCW-Coach Benedikt Frank erklärte, sei die Aufregung bei seinen Damen zu groß gewesen. Im Heimspiel soll das nun anders werden. Die Dresdnerinnen jedenfalls sind auf mehr Widerstand eingestellt. So wollte auch Kapitän Jennifer Janiska den Tag nicht vor dem Abend loben und stellte klar: „Es beginnt alles wieder bei Null. In Wiesbaden haben wir diese Saison noch keinen Satz gewonnen. Das aber wollen wir schnell ändern“, fügte die 28-Jährige an.