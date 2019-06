DSC-Damen müssen gegen ukrainische Wundertüte ran

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen müssen sich in der ersten Runde des europäischen Challenge Cups überraschen lassen. Wie die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg ergab, trifft der fünfmalige deutsche Meister auf die ukrainische Vertretung von LLC SC Prometey Kamjanske. Über den Gegner ist nur wenig bekannt und so meinte auch Trainer Alexander Waibl zur Auslosung: „Das ist für uns ein nicht einzuschätzender Gegner und vermutlich wird es eine schwierige Reise. Wir lassen uns überraschen.“

Auch auf der Homepage des europäischen Verbandes (CEV) ist bislang zu diesem Team nichts zu finden. Klar ist nur, dass es aus der bis 2016 unter dem Namen Dniprodserschynsk bekannten Stadt Kamjanske stammt. Sie ist ähnlich groß wie Chemnitz, Geburtsort des einstigen Kreml-Machthabers Leonid Breschnew und Standort eines Prometheus-Denkmals, worauf sich der Vereinsname bezieht. Und sie liegt an einem nach ihr benannten Stausee am Mittellauf des Dnepr in der Zentralukraine.