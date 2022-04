DSC-Volleyball-Damen stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft

Wiesbaden. Die Bundesliga-Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl gewann am Samstagabend das Playoff-Viertelfinalspiel gegen den VC Wiesbaden mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) und feierte damit in der Best-of-three-Serie den entscheidenden zweiten Erfolg. Schon daheim hatte der Titelverteidiger klar in drei Sätzen gewonnen. Gegner in der Runde der besten vier Clubs ist nun der SC Potsdam.

