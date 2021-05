DSC-Volleyballerin Janiska übernimmt Kapitänsamt in der Nationalmannschaft

"Wichtiges Turnier"

Mit ihren 167 Länderspielen ist Jennifer Janiska die mit Abstand erfahrenste Akteurin auf dem Spielfeld für Deutschland. Schon 2013 gab die gebürtige Nordhornerin ihr Debüt in der DVV-Auswahl. Mit Außenangreiferin Lena Stigrot und Mittelblockerin Camilla Weitzel stehen zwei weitere Spielerinnen des deutschen Meisters im Aufgebot, die allerdings in der kommenden Saison in Italien aufschlagen. Mit Libera Linda Bock gehört zudem eine Athletin zum Kader, die in der neuen Spielzeit das DSC-Trikot überstreifen wird. Fehlen wird diesmal Top-Scorerin Louisa Lippmann, die nach einer anstrengenden Klub-Saison eine Pause erhält.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Vorrunde in einer sogenannten „Bubble“ vom 25. Mai bis 20. Juni in Rimini ausgetragen. Bereits an diesem Freitag reist Koslowski mit seinen Schützlingen nach Italien, wo zum Auftakt am 25. Mai Russland als erster Gegner wartet. „Für uns ist die VNL sehr wichtig, weil sie unseren Start in den neuen Olympiazyklus markiert, und so werden wir auch in alle Partien gehen“, erklärt Felix Koslowski. Dies zeige auch der Altersdurchschnitt des Kaders, der mit 23,35 Jahren im Schnitt sehr jung sei.