DSC-Volleyballerinnen fiebern Play-off-Auftakt entgegen

Dresden. Bei den DSC-Volleyballerinnen wächst das Kribbeln, die Anspannung steigt. Denn am Sonnabend (18.30 Uhr) startet das Team von Trainer Alexander Waibl ins Play-off-Viertelfinale und damit die entscheidende Meisterschaftsphase. Mit den Ladies in Black Aachen haben die Elbestädterinnen eine schwere Aufgabe erwischt. „Da müssen wir von Anfang an Vollgas geben“, weiß auch Waibl. In der Serie „best of three“ haben die DSC-Damen zuerst Heimrecht, am Mittwoch folgt die Auswärtspartie und sollte dann keine Entscheidung gefallen sein, wird am 6. April noch einmal in der Dresdner Margon-Arena gespielt.