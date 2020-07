DSC-Volleyballerinnen ordnen das Trainerteam neu

Dresden. Nach der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Alexander Waibl stellen die DSC-Volleyballerinnen im Trainerteam weitere Weichen für die Zukunft. So wechselt der bisherige Co-Trainer Wojciech Pałeszniak in den Nachwuchsbereich, wird neuer Landesstützpunktcoach. Der 32-Jährige, der damit die Nachfolge von Volker Grochau antritt, übernimmt die Verantwortung für die Mannschaft des VC Olympia II. Der gebürtige Pole kann auf viele Jahre Erfahrung im Nachwuchs verweisen, arbeitete er doch zwischen 2013 und 2018 beim VCO Berlin in verschiedenen Funktionen. „Nachwuchsarbeit gehört zu unserer DNA. Es ist konsequent, einen Trainer, der die Bedingungen in der ersten Mannschaft kennt, nun als Bindeglied in die Verantwortung bei der Entwicklung der Talente einzubinden“, erklärt Managerin Sandra Zimmermann die Entscheidung. Grochau betreut zukünftig die Mannschaft vom VCO lll.

„Ganze Paket mit dem DSC passt“

Zugleich gab der fünfmalige deutsche Meister die vorfristige Verlängerung des Vertrages mit dem bisherigen Scout und Co-Trainer Konstantin Bitter bis 2023 bekannt. Der 30-jährige Deutsch-Schweizer wird nun vollständig die Aufgaben als Co-Trainer übernehmen. Damit fehlt derzeit aber dem Bundesliga-Team ein Scout bzw. zweiter Co-Trainer. „Diese strategischen Entscheidungen hatten wir alle vor der Corona-Pandemie getroffen. Jetzt ist natürlich eine Lücke entstanden, die wir aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise nicht so schließen können, wie wir das geplant hatten. So wirft uns das strukturell zurück“, gibt Sandra Zimmermann zu und fügt hinzu: „Umso mehr wissen wir zu schätzen, dass Alexander Waibl und Konstantin Bitter angeboten haben, in dieser Situation mehr Aufgaben zu übernehmen. Aber es soll keine Dauerlösung sein“, wie sie betont.