DSC-Volleyballerinnen vor Entscheidungsspiel gegen Aachen mit Rücken zur Wand

Dresden. Donnerstagmorgen gegen sieben Uhr rollte der Bus mit den DSC-Volleyballerinnen wieder in Dresden ein. Nach dem dramatischen Fünf-Satz-Krimi gegen die Ladies in Black Aachen im belgischen Maaseik heißt es für die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl vor allem, gut zu regenerieren und die Akkus für die entscheidende Schlacht an diesem Sonnabend (16.10 Uhr/live auf Sport1) in der Margon-Arena aufzuladen. Auf die Frage, ob er nach dem Sieg im zweiten Viertelfinalspiel, mit dem sein Team das vorzeitige Saison-Aus abwenden konnte, jetzt erst einmal erleichtert sei, meinte Alexander Waibl: „Nein, gar nicht. Das war ja nur eine Etappe. Die Ausgangslage hat sich ja nicht wirklich geändert. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, müssen auch in das dritte Spiel unsere ganze Seele reinwerfen, wollen wir ins Halbfinale einziehen“, weiß der Coach, der noch einmal einen heißen Tanz gegen die Ladies in Black erwartet: „Ich bin sicher, es wird erneut ein absolutes Kampfspiel. Die Chancen stehen auch diesmal Fifty-fifty.“