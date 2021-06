DSC-Wasserspringer in glänzender Form: Punzel und Wolfram gewinnen deutsche Meisterschaft

Dresden. Die beiden DSC-Asse Tina Punzel und Martin Wolfram präsentieren sich bei den Deutschen Meisterschaften der Wasserspringer in Berlin in glänzender Form. Nach dem Titel im Turm-Synchron sicherte sich Tina Punzel in überzeugender Manier auch Gold im Dreimeter-Einzel. Mit 335,35 Punkten gewann die 25-jährige vor ihrer Berliner Synchronpartnerin Lena Hentschel (300,65). DSC-Kollegin Saskia Oettinghaus verfehlte als Vierte knapp das Podest. Punzel hatte bereits im Vorkampf mit 332,25 Punkten ihr Ergebnis von der EM in Budapest (330,85) übertroffen und setzte im Finale noch einen drauf. Mit ihrem sechsten DM-Titel vom Dreimeterbrett machte der Schützling von Boris Rozenberg das halbe Dutzend voll. Anzeige

„So langsam geht der Blick in Richtung Tokio“

„Der Titel ist verbunden mit der Olympiaqualifikation. Ich habe dreimal die Nominierungskriterien erfüllt, deswegen ist er besonders wertvoll. Als Europameisterin zu einer deutschen Meisterschaft anzureisen, ist ein gutes Gefühl. Ich habe nochmal alles gegeben und bin sehr zufrieden“, meinte die Dresdnerin. Den einzigen Olympia-Quotenplatz in dieser Disziplin hatte sie bereits bei der WM erkämpft. „So langsam geht der Blick in Richtung Tokio. Nach den Finals gibt es für uns keinen Wettkampf mehr, der nächste sind die Olympischen Spiele. Ich habe am Dreimeter-Finaltag Geburtstag und möchte mir selbst das Geschenk machen, dort im Finale zu springen“, fügte Punzel an.

Eine kleine Überraschung gelang Weltcup-Sieger und EM-Bronzemedaillengewinner Martin Wolfram. Gemeinsam mit dem jungen Aachener Moritz Wesemann holte sich der 29-Jährige den Titel im Dreimeter-Synchronspringen. Das Duo verwies mit 424,38 Punkten die Berliner Patrick Kreisel/Lou Massenberg (396,18) und die Europameister Patrick Hausding/Lars Rüdiger (391,25) auf die Plätze. Allerdings hatten Hausding/Rüdiger den Vorkampf souverän gewonnen und mit 443,04 Zählern eine Bestleistung erzielt. Im Finale kostete sie ein Patzer von Hausding den möglichen Titel. Dennoch buchten beide das Olympia-Ticket.

Auch Hausding und Rüdiger buchen Olympia-Ticket