DSC-Wasserspringer: Nach der WM ist vor der EM

Dresden. Als die zwei erfolgreichen DSC-Wasserspringer Tina Punzel und Martin Wolfram gestern in der Sprunghalle am Freiberger Platz das erste Training nach der WM in Südkorea in Angriff nehmen wollten, rieben sie sich verwundert die Augen. In der Athletikhalle war die Sprunggrube leer – der Schaumstoff fehlte. „Er soll ausgetauscht werden. Da müssen wir mehr das Trampolin nutzen“, meinte Wolfram. „Solange wir noch Wasser im Becken haben, ist alles gut“, scherzte Tina Punzel und nahm es gelassen.

DURCHKLICKEN: Das sind die Fotos der Dresdnerin Tina Punzel bei der WM im Wasserspringen in Gwangju Weltmeisterschaft 2019 im Wasserspringen in Gwangju (Südkorea). Synchronspringen Zehn-Meter-Turm Frauen, Qualifikation. Die Wasserspringerinnen Christina Wassen und Tina Punzel in Aktion. © dpa

Erst am Sonntag waren beide von der WM zurückgekehrt. Doch an Urlaub ist noch längst nicht zu denken, denn ab dem 5. August sind sie bei der EM in Kiew (Ukraine) gefragt. „Ist schon etwas komisch, dass die EM nach der WM stattfindet. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass der Saisonhöhepunkt zuerst anstand, und ich freue mich jetzt darauf, einen Wettkampf zu springen, wo kein Druck auf einem lastet“, meint die 23-Jährige, die in Südkorea mit dem olympischen Quotenplatz vom Dreimeterbrett und der Bronzemedaille im nichtolympischen Mixed-Synchron ihr bislang bestes WM-Ergebnis feierte.

Punzel will Europameisterin werden

Auch wenn zu Beginn in den Synchron-Wettkämpfen vom Turm und Dreimeterbrett nicht alle Hoffnungen aufgingen, zeigt sich der Schützling von Boris Rozenberg zufrieden: „Mein Fazit fällt positiv aus. Sicher waren die beiden Synchron-Wettbewerbe nicht unsere beste Leistung, aber mein Fokus lag bei dieser WM ganz klar auf dem Dreimeter-Einzel“, betont sie noch einmal. Auch wenn sie im Finale durch einen Patzer beim letzten Sprung dann „nur“ auf Rang zehn landete, gaben ihr die Ergebnisse des Vorkampfes und Halbfinales viel Selbstvertrauen. Mit den Plätzen sieben und fünf war Punzel jeweils beste Europäerin und das sieht sie als große Motivation für die EM. Es habe gezeigt, was möglich ist. „Diesen Schwung will ich mit nach Kiew nehmen. Voriges Jahr war ich kurz davor, ganz oben zu stehen. Diesmal will ich es schaffen und Europameisterin werden“, macht die EM-Dritte von 2018, die vor sechs Jahren als 17-jährige Newcomerin schon einmal EM-Gold gewann, keinen Hehl aus ihrem ehrgeizigen Ziel.

Zwar kann sie selbst bei einem Sieg in dieser Disziplin keinen Quotenplatz für Deutschland mehr erkämpfen – jeder Sportler kann das nur einmal – doch sie erläutert einen anderen Vorteil: „Dann könnte sich auch keine Athletin aus einem anderen Land qualifizieren und es würde nächstes Jahr beim Weltcup in Tokio für eine zweite deutsche Starterin etwas einfacher.“ Dann reicht ein Platz unter den Top 18, allerdings werden die rausgerechnet, die schon qualifiziert sind. Neben dem Dreimeter-Einzel wird die Elbestädterin in Kiew das gleiche Programm wie bei der WM absolvieren: mit Christina Wassen im Turm-Synchron, Lena Hentschel im Brett-Synchron und Lou Massenberg (alle Berlin) im Mixed-Synchron vom Brett antreten. Mit Massenberg geht sie sogar als Titelverteidigerin an den Start. „Mit ihm springe ich schon eine Weile und wir harmonieren sehr gut. Mit Christina Wassen hatte ich vor der WM nur wenige gemeinsame Trainingseinheiten und auch mit Lena Hentschel braucht es noch etwas Zeit. Da Lena aber nach der EM mit Schuljahresbeginn in Dresden trainieren wird, haben wir dann Zeit, uns auf den Weltcup in Tokio gut vorzubereiten“, geht ihr Blick bereits voraus.

Saison mit gutem Gefühl abschließen

Bei der EM wolle sie mit den beiden Mädels „vor allem eine bessere Leistung zeigen“ als in Gwangju. „Große Wunder sind von uns dabei sicher nicht zu erwarten, aber wir wollen die Saison mit einem guten Gefühl abschließen“, so Punzel, die nach der Rückkehr am Sonntag die beiden freien Tage nicht nur relaxen konnte. Denn an der Uni standen für die Studentin der Wirtschaftswissenschaft noch zwei schriftliche Prüfungen an. „Deshalb hatte ich die Bücher auch bei der WM dabei“, verrät die Vielstarterin, die sich beim Lernen gut ablenken kann.

Trainings- und Vereinsgefährte Martin Wolfram kehrte am Sonntag ebenfalls zufrieden aus Südkorea zurück. Auch wenn der 27-Jährige vom Dreimeterbrett das Finale und damit einen Quotenplatz knapp verpasste, hat er sich nichts vorzuwerfen: „Ich hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht besser machen können. Ich bin froh, dass ich nach der kurzen Vorbereitung alles so gut überstanden habe und auch mein Rücken gehalten hat“, zeigt sich der Olympia-Fünfte vom Turm entspannt. An den beiden freien Tagen habe er es sich zu Hause gemütlich gemacht. „Eine größere Pause geht nicht, denn wir müssen ja in Form bleiben für die EM“, weiß Wolfram.

Die kurze Zeit bis zum Abflug nach Kiew am kommenden Mittwoch will er nutzen, um am Viereinhalb-Salto zu feilen. „Den hatten wir in Gwangju aus dem Programm genommen, weil ich noch nicht so weit war, aber zur EM möchte ich ihn wieder zeigen, denn damit kann man schon ein paar Punkte mehr holen“, begründet er das Vorhaben. Mindestens 400 Punkte will er im Finale erreichen, möglichst sogar noch mehr. Den zweiten Quotenplatz für Deutschland zu holen – den ersten erkämpfte Patrick Hausding bei der WM – hält er dennoch für „utopisch“. Denn dafür müsste er EM-Gold gewinnen. Im Synchron können übrigens in Kiew keine Quotenplätze ersprungen werden, selbst mit dem Titel nicht. Aus dem DSC-Duo wird in der Ukraine sogar ein Trio, denn Youngster Karl Schöne ist im Turm-Synchronspringen dabei.

