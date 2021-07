Siege und Sonderlob: Sharks-Keeper Felix Benke überzeugt in der Nationalmannschaft

Deutschlands Wasserballer haben zwei Länderspiele in Iserlohn gegen die Niederlande ge­won­nen. Sie siegten mit 8:7 und 13:7 und beendeten damit die sommerliche Testserie mit insgesamt acht Partien, an denen nicht alle Leistungsträger des DSV teilnahmen. In der zweiten Partie erzielte Fynn Schütze von Meister Waspo 98 zwei Tore.

Überragender Akteur gegen Holland war aber der Potsdamer Lukas Küppers mit 13 Treffern, neun davon glückten ihm im zweiten Duell. Von den White Sharks machte Torhüter Felix Benke seine Sache sehr gut, er bekam ein Sonderlob des DSV-Delegationsleiters Dirk Hohenstein. Wer neuer Bundestrainer wird, steht noch nicht fest. Heißer Kandidat ist offenbar der Montenegriner Petar Porobic.