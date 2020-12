DSV-Teammanager Horst Hüttel über die Skiflug-WM, die deutschen Skispringer und eine Vierschanzentournee für Frauen

Horst Hüttel (52) rückte im Oktober 2019 auf die damals neu geschaffene Stelle des Teammanagers Nationalmannschaft Skisprung und nordische Kombination im Deutschen Skiverband (DSV). Im SPORT BUZZER-Interview spricht er über seine Zuständigkeitsbereiche, die am Freitag gestartete Skiflug-WM im slowenischen Planica und die geplante nordische Ski-WM in Oberstdorf.

SPORT BUZZER : Herr Hüttel, das erste Highlight der Saison vor der Vierschanzentournee ist die Skiflug-WM in Planica. Wie wichtig ist diese für den DSV?

Eine Heim-WM erlebt man nur einmal in seinem Leben. Über den sportlichen Stellenwert des Wettbewerbs ist damit alles gesagt. Wir wollen auch dort beweisen, dass wir die stärkste Skisprung-Nation bei den Männern und bei den Frauen sind, wie schon bei der WM 2019. Bei der Organisation vertraue ich voll auf die Verantwortlichen. Natürlich wird die WM unter besonderen Vorzeichen stattfinden.

Im Frühjahr startet dann in Oberstdorf die nordische Ski-WM. Wie groß sind die organisatorischen Hürden aufgrund der Pandemie?

Was den Trainingsablauf angeht, gab es eigentlich gar keine Probleme. Das größte Manko war eben der fehlende Wettkampf, der sonst im Sommer darüber Aufschluss gibt, wie weit die Athleten im internationalen Vergleich schon sind. Wir haben zwar interne Testwettkämpfe veranstaltet, aber es fehlten schlicht die Vergleichswerte. Es war schon eine neue Herausforderung, in eine gewisse Leere hinein zu trainieren.

Welche Herausforderungen waren in der stark eingeschränkten Vorbereitung am größten?

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren im Skispringen als Topnation etabliert. In der nordischen Kombination gehört der DSV ebenfalls zur Weltspitze. Womit ist die Entwicklung zu erklären?

Uns ist es in den vergangenen etwa 15 Jahren gelungen, ein Gesamtsystem zu entwickeln, das auf vier Ebenen aufgebaut ist. Es beginnt auf Vereinsebene, auf der die Kinder für den Sport gewonnen werden. Danach folgen regionale Strukturen, durch die es einen engen Austausch zwischen den Bezirken und dem DSV gibt. Auf Ebene drei stehen die Landesverbände, die weitergehend fördern, ehe der Spitzensportbereich als vierte Ebene folgt. Wir versuchen, immer an allen Stellschrauben zu drehen, sowohl im kleinsten Nachwuchsbereich als auch an der Spitze. Es ist uns nicht möglich, Topathleten einzukaufen wie im Fußball, sondern wir müssen diese selbst ausbilden und entwickeln.