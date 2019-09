Zweiter Titel perfekt: Audi-Pilot René Rast vorzeitig neuer DTM-Champion

René Rast hat sich bereits vorzeitig seinen zweiten Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters gesichert. Am Sonntag reichte dem Audi-Piloten auf dem Nürburgring ein dritter Platz hinter seinen Markenkollegen Jamie Green und Robin Frijns. Mit insgesamt 279 Zählern kann der Mindener in der Gesamtwertung vor den beiden ausstehenden Rennen auf dem Hockenheimring am 5. und 6. Oktober nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.