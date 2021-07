Ältester Tennisverein der Stadt Hannover: DTV feiert 125-jähriges Jubiläum

125 Jahre ist es her, dass Geheimrat Dürr und Konsul Dempfwolff im „Café Rabe“ am Aegi saßen und den Deutschen Tennis-Verein Hannover (DTV) gründeten. Damals mit 120 Mitgliedern und hinter dem Pferdeturm, heute sind es rund 1500, die sich zwischen Zoo und Eilenriedestadion die Bälle zuspielen. „Die beiden wären sicherlich stolz, wenn sie das Jubiläum heute miterleben könnten“, sagte DTV-Präsident Julius Schulze-Borges in seiner feierlichen Rede.

Anzeige

Wovon es am Freitag viele gab. „Es ist alles schon gesagt worden, nur noch nicht von mir“, lockerte Maria Bergmann vom Landessportspund die Stimmung unter den wichtigen Gästen auf. Unter anderem waren Bürgermeister Thomas Hermann, der SPD-Parteivorsitzende Adis Ahmetovic und die CDU-Bundestagskandidatin Diana Rieck-Vogt da. Sie alle läuteten am Freitag die Feierlichkeiten ein. Am Samstag stieg die große Mitglieder-Party.