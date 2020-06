Kommt der "Du-Du-Sturm" bei 96? Duell zwischen Dursun und Ducksch endet unentschieden

Serdar Dursun hat am Sonntag am 31. Spieltag der 2. Bundesliga Werbung in eigener Sache gemacht. Beim 3:2 seiner Darmstädter gegen Hannover 96 erzielte der 28-Jährige die Führung für die Gastgeber. Gegen seinen künftigen Arbeitgeber? Das wird sich zeigen. Dursuns Vertrag läuft 2021 aus.