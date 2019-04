"Du gegen den 96-Star": Der SPORTBUZZER bittet zum exklusiven Torwandschießen!

Worum geht’s? Drei Gewinner treten am Mittwoch, 1. Mai, im Rahmen des Galopprenntages auf dem Geläuf gegen jeweils einen 96-Profi beim Torwandschießen an. Jeder hat drei Schuss, mindestens einen davon auf das obere Loch. Wer mehr Treffer hat, gewinnt.

Du wolltest dich schon immer mal mit einem Fußballprofi messen? Am Mittwoch, beim 96-Renntag auf der Galopprennbahn Neue Bult in Langenhagen, hast du die Gelegenheit dazu. Wir verlosen drei Plätze für das „ SPORT BUZZER-Duell – Du gegen den 96-Star!“. Die Gegner: Edgar Prib, Nicolai Müller und Pirmin Schwegler. Auf den Sieger wartet ein Traumpaket mit VIP-Tickets für Hannover 96, Fanshop-Gutschein, exklusiver Stadionführung und Rennbahn-Gutschein.

Wie du mitmachen kannst? Ganz einfach. Beantworte unten die nicht bierernst zu nehmende Frage und registriere dich für die Verlosung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist zehn Jahre. Aus allen Bewerbern werden drei Teilnehmer gelost. Die Ziehung erfolgt am Mittwoch auf der Pferderennbahn Neue Bult, kurz vor dem eigentlichen Schuss-Wettbewerb. Wann und wo genau, erfährst du per E-Mail. Teilnahmeschluss ist am Montag (29. April, 12 Uhr).

Exklusives 96-Paket

Und das kannst du gewinnen: Das Traum-Kombi-Paket aus Fußball und Galoppsport beinhaltet zwei VIP-Karten für den Business-Bereich für das erste 96-Heimspiel der nächsten Saison. Dazu gibt’s einen exklusiven Blick hinter die Kulissen im Rahmen einer Stadionführung, obendrein einen ­250-Euro-Gutschein für den 96-Fanshop sowie einen 250-Euro-Gutschein für die Galopprennbahn. Das Paket hat einen Wert von mehr als 1000 Euro. Mitmachen lohnt sich also!