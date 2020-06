Ducksch mit Bestnote: So habt ihr die 96-Spieler gegen den VfL Bochum bewertet

Dank eines erneut treffsicheren Marvin Ducksch hat Hannover 96 zum Abschluss der Saison in der 2. Bundesliga den VfL Bochum überholt und die Spielzeit als Tabellensechster beendet.Die Roten besiegten den VfL am Sonntag mit 2:0 (1:0). 96 hat nun 48 Punkte und damit zwei mehr als die Bochumer. Ducksch schoss Hannover mit einem sehenswerten Freistoß in der 45. Minute zunächst in Führung und legte kurz vor dem Ende seinen zweiten Treffer nach (84.). Für den 26-Jährigen waren es die Saisontore 14 und 15.