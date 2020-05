Duell der Maschinen: Der Kölner Cordoba gegen RB Leipzigs Ass Dayot Upamecano

Leipzig. Pressekonferenzen mit Frage-Antwort-Spiel in gemeinsamer Räumlichkeit fallen in diesen Wochen flach. Stattdessen am Start: Videoschalten aus dem Hause des Anbieters Zoom. RB-Coach Julian Nagelsmann, 32, illert zu dem modernen und keimfreien Zweck in einen Laptop, sieht diverse Journalisten im so genannten Home Office (Heimwerker) und arbeitet nacheinander die inhaltsgeschwängerten Fragen ab. Weil Nagelsmann blickig ist, entgeht ihm nichts, auch nicht der im Hintergrund lauernde weiße Kater, der rund um die Uhr Hunger hat und auch so aussieht. Nagelsmann: „Schöne Katze.“ Viel Katze, viel Ehr‘.

Gänzlich für die Katz war der Mittwoch-Auftritt gegen die Hertha nicht, brachte er doch einen Punkt und diverse Erkenntnisse. „Ein bisschen müde“ seien die Seinen beim 2:2 gewesen, darunter habe die Fokussierung gelitten – so beim Standard-Gegentreffer zum 0:1. Auch in puncto Galligkeit und Passgenauigkeit. Und, ja, man könnte zudem Ademola Lookmans Blackout-Foul am sehr dankbaren Matheus Cunha, das zum 2:2 führte, ins Feld führen.

Aber RB – das ist die frohe Botschaft im Hinblick aufs Montag-Match beim 1. FC Köln – ließ auch an diesem suboptimalen Tag gegen behände Berliner herzlich wenig zu und hätte zu zehnt gewinnen können. Ein Sieg in Unterzahl wäre hymnisch besprochen worden und hätte die Roten Bullen zum einzig potenten Bayern-Jäger wachsen lassen. Laut den Marktforschern von Yougov ist RB hinter Dortmund und Bayern drittbeliebtestes deutsches Team. Kann mit der Spielweise und den unverstellten Statements von Nagelsmann und Co. zu tun haben. Und spiegelt die aktuelle Bundesliga-Tabelle wider.

Champions-League-Qualifikation bleibt Bürgerpflicht

Die Schale ist weg, ein schaler Beigeschmack bleibt einstweilen. Zehn Unentschieden sind sechs, sieben zu viel. Seit der Herbstmeisterschaft haben die Nagelsmänner 13(!) Punkte auf die Bayern verloren. Weil die Münchner unter Herrn Flick eine Monster-Serie ihr Eigen nennen. Und weil die Abschlussquote bei den Leipziger Großchancen von 67 auf 31 Prozent sank. Ändert nix, Nagelsmann will „mal etwas (Großes) gewinnen“ – und auf dem Weg dahin in Köln dreifach punkten und unter den ersten Vier ins Ziel kommen.

Die Qualifikation zur Champions League bleibt erste Bürgerpflicht. Falls der avisierte Zweier-Punkte-Schnitt gelingt, würde RB mit 68 Punkten die Hasenhüttelsche Rekord-Saison 2016/2017 (67 Punkte) toppen. Nagelsmann: „Wir können die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen, sind also nicht so schlecht unterwegs.“ Die punktemäßig beste Spielzeit ist und bleibt die selige erste in der Oberliga 2009/2010. 30 Spiele, 80 Punkte, 2,66 Punkte pro Spiel. Die Älteren werden sich erinnern.

Ein entscheidendes Duell könnte in Köln-Müngersdorf jenes zwischen Effzeh-Sturm-Maschine Jhon Cordoba, 27, und RB-Maschine Dayot Upamecano, 21, werden. In den bisherigen Duellen sah Cordoba auffallend gut gegen Upa aus, schob den unverrückbaren Felsen mehrfach zu Seite. Nagelsmann: „Cordoba ist dynamisch, hat einen guten Körper und viel Speed.“ Angst hat der Kolumbianer, der seine beste Bundesliga-Saison spielt (elf Tore, zwei Assists), auch keine. Eine Auseinandersetzung von viel Mensch und Mentalität.

Nagelsmann muss Halstenberg und Konaté ersetzen

Die Kölner haben sich unter Coach Markus Gisdol, 51, aus dem Keller der Liga gelöst. „Das ist beeindruckend“, sagt Nagelsmann, „Köln spielt einen gradlinigen Fußball.“ Ähnlich dem, den Gisdol einst im Hoffenheimer Idyll zelebrieren ließ. Und: Die Kölner sind Meister des ruhenden Balles. Da fügt es sich aus Leipziger Sicht, dass das belgische Kopfball-Ass Sebastiaan Bournauw, 21, rotgesperrt fehlt.