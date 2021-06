Duell nach Gala-Auftritt gegen Portugal vorerst entschieden: Havertz läuft Sané den Rang ab

Havertz war an den ersten beiden Treffern für das DFB-Team beteiligt, die jeweils Eigentore waren. Bei der Flanke von Robin Gosens wollten der Chelsea-Star und Portugals Ruben Dias zum Ball. Der Verteidiger war einen Tick früher als Havertz dran, bugsierte den Ball ins eigene Tor. Vor dem 2:1 lief Havertz klug in den Raum, kam vor Torwart Rui Patricio noch mit dem Fuß an die Kugel. Diese landete bei Joshua Kimmich, dessen scharfe Hereingabe Raphael Guerreiro im eigenen Netz versenkte. Dann schlug Havertz selbst zu.

In der zweiten Halbzeit versenkte er eine scharfe Hereingabe von Gosens cool ins Tor (51.). Durch sein 3:1 wurde Havertz mit 22 Jahren und acht Tagen der jüngste deutsche Torschütze bei einer EM. "Ich freue mich natürlich über das Tor, aber die kühle Art ist eher so meine Spielweise", sagte Havertz. "Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben." Und dazu gehörte auch, dass Havertz statt Sané spielte.

Der Bayern-Star kam als Letzter der fünf deutschen Einwechselspieler erst drei Minuten vor Schluss in die Partie und konnte sich in der kurzen Zeit nicht mehr zeigen. Schon in der Vorbereitung konnte Sané den Bundestrainer nicht überzeugen, auch bei seiner Einwechslung im ersten Spiel gegen Frankreich lieferte er nicht ab. Havertz hingegen rechtfertigte am Samstagabend das Vertrauen, das Löw in ihn gesetzt hat. "Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System. Deshalb sind wir froh, heute das Spiel gewonnen zu haben", sagte Havertz. Er hat einen Großteil dazu beigetragen.