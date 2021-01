Vor Duell mit RB Leipzig: BVB-Fan Zielinski will dreckige schwarz-gelbe Trikots sehen

Leipzig. Ja, wir dürfen sein Auto-Nummernschild in den Blickpunkt rücken. „Darf jeder wissen, gehört zu mir,“, sagt Jürgen Zielinski. Und zur Story über die Liebe der 67-jährigen Theater-Legende (leitete von 2002 bis 2020 das Theater der Jungen Welt) zu seinem BVB. L - JZ - 1909. 1909 ist das Geburtsdatum von Borussia Dortmund . Am Sonnabend, 18.30 Uhr, empfängt RB Leipzig Zielinskis Herzens-Verein. Ein Gespräch über Talent, Physis, Ad-hoc-Meldungen und ein jähes Karriere-Ende.

Dass wir eine AG sind und Ad-hoc-Meldungen über Transfergewinne wichtiger als eine Flanke zum eigenen Mann geworden sind. Dass der Merchandising-Katalog in keinen Briefkasten mehr passt. Würden Sie Unterhosen mit Club-Emblem tragen? Und unser großer Boss Aki Watzke hat zwischen in all seinen Interviews und TV-Auftritten den Kontakt zu Mutter Erde und Roter Erde verloren. Solidarität mit kleineren Clubs? Fehlanzeige. Echte Liebe? Vor allem zu sich selbst. Er sollte eine Vorbildfunktion haben.

Wie glücklich sind Sie mit den BVB-Fußballern?

Mir fehlen Typen wie Sokratis. Der hat die Gegner ohne Schaum rasiert. Der Großkreutz war auch legendär. Kevin hat es vom Fan aus der Südkurve auf den Platz geschafft. Die haben Gas gegeben, die Blut-Grätsche ausgepackt. Heute haben wir zu viele in der Mannschaft, die Abitur haben, wunderbar kicken, aber sich nicht quälen können. Der BVB-Zeugwart kann acht, neun Trikots nach dem Spiel wieder in den Schrank einsortieren, so sauber sind die. Und die zwei, drei, die zur Sache gehen, haben aber hin und wieder Probleme mit dem Ball. Can, Delaney.

