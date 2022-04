Ronaldo-Tor reicht ManUnited nicht: Duell zwischen Rangnick und Tuchel ohne Sieger

Kein Sieger beim deutschen Trainer-Duell in der Premier League. Im altehrwürdigen Old Trafford in Manchester ist ManUnited um Interimstrainer Ralf Rangnick nicht über ein 1:1 (0:0) im Spitzenspiel gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea hinausgekommen und muss wohl die Hoffnung auf eine Qualifikation für die Champions League begraben. Nach dem Führungstreffer durch Marcos Alonso (60. Minute) zeigte die Rangnick-Elf zwar Moral und glich dank Superstar Cristiano Ronaldo (62.) aus. Der dringend benötigte Sieg im vorgezogenen Spiel des 37. Premier-League-Spieltags am Donnerstagabend kam allerdings nicht mehr zustande.

