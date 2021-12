Nach Rassismus-Abbruch in Duisburg: Drei verschiedene Szenarien für die Spielwertung möglich

Nach dem ersten Spielabbruch im deutschen Profi-Fußball wegen eines rassistischen Vorfalls in Duisburg dauern die Ermittlungen an. "Der Beschuldigte hat sich geäußert. Darüber hinaus werden Videos gesichtet und weitere Zeugen befragt", sagte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige