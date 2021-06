Dumfries, Damsgaard & Co: Diese EM-Talente sollten Bundesliga-Klubs auf dem Zettel haben

Während die Europameisterschaft in ihre heiße Phase geht, stecken die Vereine der Bundesliga und der anderen Topligen längst mitten in ihren Planungen für die kommende Saison. Klar, dass die EM so auch ein Markt ist für Vereine und Spieler, die eine neue Herausforderung suchen. Vor dem Achtelfinale blickt der SPORTBUZZER auf fünf Shootingstars des Turniers, die für Bundesligisten besonders interessant sein könnten. Anzeige

Mikkel Damsgaard (20, Dänemark, Sampdoria Genua) Nach dem Kollaps seines Teamkollegen Christian Eriksen rückte der 20 Jahre alte Mikkel Krogh Damsgaard im zweiten dänischen Gruppenspiel gegen Belgien (1:2) in die Startelf der Skandinavier. Der Außenspieler hatte erst im November 2020 sein Debüt für "Danish Dynamite" gefeiert. Dass er in einer mental so schwierigen Lage das Vertrauen von Trainer Kasper Hjulmand erhielt, spricht für den Youngster, dessen Qualitäten der Coach noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Nordsjaelland kennt. Von dort war Damsgaard, der in seiner Spielanlage von manchen Beobachtern mit dem jungen Eriksen verglichen wird, im September 2020 zu Sampdoria Genua gewechselt. Anlaufzeit benötigte er keine, entwickelte sich in der ligurischen Hauptstadt unter Trainer-Legende Claudio Ranieri auf Anhieb zum Stammspieler, der kaum ein Spiel verpasste. Der junge Däne sei "ein Wunderkind, das ruhig geführt werden muss, ohne ihn mit zu viel Verantwortung zu überschütten", sagte der Ex-Leicester-Trainer über seinen Schützling. Dass Damsgaard aber auch Führungsspieler sein kann, zeigte er bei der EM - besonders im letzten Gruppenspiel, als ihm beim 4:1 gegen Russland ein Traumtor gelang, das seine technischen Fähigkeiten unterstrich. Kein Wunder, dass bereits einige Klubs den 20-Jährigen auf dem Zettel haben sollen - laut italienischen Medien auch Bayer 04 Leverkusen.





Ilya Zabarnyi (18, Ukraine, Dynamo Kiew) In der talentierten Mannschaft der Ukraine, die im Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) auf Schweden trifft, ist der im September 2002 geborene Ilya Borysovych Zabarnyi der jüngste Spieler. Dass der schmächtige blonde Riese eine große Karriere vor sich hat, bezweifelt mittlerweile kaum jemand. Der 18-Jährige ist beim ukrainischen Meister Dynamo Kiew bereits Stammspieler in der Innenverteidigung. Und auch in der Nationalmannschaft setzt Trainer Andrey Shevchenko auf das Abwehrjuwel. Seit seinem Debüt im Oktober des vergangenen Jahres, das mit einem 1:7 in Frankreich extrem bitter endete, kam der Teenager bereits zu elf (!) Einsätzen der "Schowto-blakytni", der Gelb-Blauen. In seiner Heimat gilt der 1,89 Meter große Abwehrspieler, der in Kiew geboren und bei Dynamo ausgebildet wurde, längst als Wunderkind, an dem Shevchenkos Ex-Klub FC Chelsea bereits sein Interesse signalisiert haben soll. Zabarnyi tritt für sein Alter bereits sehr solide und abgeklärt auf, ein starkes Spielaufbau gehört dabei ebenso zu seinen ausgewiesenen Stärken wie ein sicheres Stellungsspiel.

Denzel Dumfries (25, Holland, PSV Eindhoven) Der offensivstarke Rechtsverteidiger Denzel Justus Morris Dumfries von der PSV Eindhoven zählt bei dieser EM bisher zu den auffälligsten Spielern - nicht nur, weil ihm im Dress von Oranje drei Torbeteiligungen in drei Gruppenspielen gelangen. Kein Wunder, dass der 25-Jährige sich in die Notizbücher zahlreicher Topvereine gespielt hat. So soll beispielsweise der FC Bayern die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben, der 2018 von SC Heerenveen zur PSV gewechselt war und von Star-Berater Mino Raiola vertreten wird. Die Münchner suchen einen offensiven Rechtsverteidiger, der einen Gegenpol zu Alphonso Davies auf der linken Seite bilden kann - der Überraschungsmann von Oranje käme da gerade recht. Dumfries, der 2014 zwei Länderspiele für den Karibikstaat Aruba absolvierte und seit 2018 für die Elftal spielt, machte bei der EM mit seiner Schnelligkeit von sich reden und ließ die Zweifler an der in den Niederlanden sehr intensiv diskutierten Systemveränderung vom klassischen 4-3-3 hin zum 5-3-2 verstummen, die Bondscoach Frank de Boer angestrengt hatte. Dass dieses System bei der EM bisher so gut funktioniert, liegt maßgeblich auch an Dumfries, der ähnlich wie der Deutsche Robin Gosens bei den Niederländern in einer hybriden Rolle als Außenverteidiger/Außenstürmer glänzt.

Manuel Locatelli (23, Italien, US Sassuolo) Bei US Sassuolo hat sich Manuel Locatelli zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der italienischen Serie A gemausert. Der 23-Jährige war im August 2018 zunächst auf Leihbasis von seinem Jugend- und Ausbildungsverein AC Mailand zu den Schwarz-Grünen gewechselt, die sich in den vergangenen Jahren im Kielwasser von Atalanta Bergamo in die erweiterten Spitzenplätze der Serie A geschoben haben. Dort ist Locatelli, nach dem sowohl Juventus Turin als auch Borussia Dortmund trotz noch bis 2023 laufenden Vertrages die Antennen ausgestreckt haben sollen, ein unumstrittener Leistungsträger geworden, der seine Mannschaft in der zurückliegenden Saison phasenweise trotz seines jungen Alters sogar als Kapitän aufs Feld führte. Auch Italiens in höchstem Maße erfolgreicher Nationaltrainer Roberto Mancini schwört auf den technisch beschlagenen und gleichzeitig beinharten Profi, der eine für seine defensive Position bemerkenswerte Torgefahr an den Tag legt. In der vergangenen Saison steuerte er in 34 Spielen vier Treffer und drei Vorlagen bei - Statistiken, die nicht zu verachten sind und die er mit einem Doppelpack gegen die Schweiz (3:0) auch in der Gruppenphase der EM untermauern konnte. Insbesondere für seine kraftvollen Distanzschüsse ist er gefürchtet, stößt aber ähnlich wie Bayern-Star Joshua Kimmich aus der defensiven Grundhaltung bei schnellen Angriffen immer wieder auch selbst mit in den Strafraum vor und schafft für seine Mannschaft so Überzahlsituationen.