Dünne Luft: Corona und die Folgen für Leistungssportler

Krankheit noch zu unbekannt

Hee-Chan Hwang ist im deutschen Profisport kein Einzelfall. In allen professionellen Ligen und Sportarten stecken sich immer wieder Spieler oder Trainer mit dem Coronavirus an. Wolfsburgs Innenverteidiger Marin Pongracic musste beim 2:2 gegen Union Berlin zur Halbzeitpause mit Atemnot ausgewechselt werden. Zuletzt machte der Eishockeyspieler Janik Möser von den Grizzlys Wolfsburg auf sich aufmerksam. Der 25-Jährige fühlte sich nach überstandener Covid-Erkrankung wieder fit. Ein Herz-MRT zeigte jedoch Auffälligkeiten und stellte heraus: Möser hatte sich eine Herzmuskelentzündung zugezogen.

Eine höchst bedrohliche Situation, in der das Virus den Herzmuskel befällt. Eine Folge: Das Herz kann nicht mehr ausreichend stark schlagen. Es drohen eine langfristige Herzmuskelschwäche bis hin zum Herzstillstand.

Ein solcher Fall sei außergewöhnlich, meint Professor Dr. Bernd Wolfarth. Er forscht an der Berliner Charité sowie dem Leipziger Institut für angewandte Trainingswissenschaften zu den Folgen einer Corona-Infektion für Leistungssportler. Müssen wir im Sport zukünftig mit den Langzeitfolgen von Corona rechnen? „Wir wissen es noch nicht“, sagt Wolfarth. Der Forschungsstand sei bisher noch unbefriedigend – auch weil die Krankheit schlichtweg zu kurz bekannt ist. Der Sportmediziner ist daher Teil einer deutschlandweiten Forschergruppe, die sich zum Ziel gemacht hat, die Folgen des Virus auf Leistungssportler näher zu erforschen. Allein in Leipzig untersuchte Wolfarth bereits 22 Sportler nach ihrer Covid-Infektion. Das Ziel des Forschungsverbundes ist, so viele Fälle wie möglich zu sammeln und belastbare Daten zu erhalten.

SC DHfK schaut genau hin

„Der Großteil der Sportler hat einen milden Verlauf hinter sich. Wenige Athleten durchlaufen die Krankheit mit stärkeren Symptomen“, fasst Wolfarth seinen bisherigen Wissensstand zusammen. Da aber auch bei Profisportlern gewisse Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können, hat der Mediziner gemeinsam mit zahlreichen Kollegen für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine Handreichung erstellt. „Wir empfehlen dringend, dass jeder Leistungssportler nach einer Corona-Erkrankung umfangreiche Untersuchungen durchlaufen soll.“

Seit seiner Erkrankung hat Hwang mittlerweile neun Partien verpasst, stand außer gegen Mainz noch ein weiteres Mal für 19 Minuten gegen Borussia Dortmund auf dem Platz. Sein Trainer geht mit maximaler Behutsamkeit an die Sache heran. Nagelsmann will seinen Spieler Schritt für Schritt wieder an das hohe Tempo in der Bundesliga gewöhnen.

Handballbundesligist SC DHfK Leipzig hat ebenfalls Konsequenzen aus den Krankheitsfällen in seinem Team gezogen. Ende Oktober steckte sich erst Trainer Andre Haber Corona an, kurz darauf erwischte es neun weitere Spieler im Kader. Das ganze Team begab sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, die beiden Begegnungen gegen Essen und Balingen mussten verschoben werden. Die Handballer hatten jedoch Glück im Unglück. Alle Erkrankten durchlebten einen schwachen Krankheitsverlauf. Linksaußen Marc Esche (22) gehörte im November zum Corona-Lazarett des DHfK. Er fühlt sich mittlerweile wieder so fit wie vor seiner Corona-Erkrankung. Das liege aber auch daran, dass er in der Vorbereitung in den vergangenen Wochen sehr viel gerannt sei. Beim DHfK fühlt er sich gut aufgehoben. „Der Verein schaut bei längeren Erkrankungen – auch wenn es nicht Corona ist – immer ganz genau hin.“

Regelmäßige Checks

Wie genau erklärte Trainer Haber dem SPORTBUZZER. „Als die betroffenen Spieler wieder genesen waren, haben wir gesagt: Stopp. Es darf keiner auf die Platte, es darf keiner Sport machen, bevor nicht ein Herz-MRT gelaufen ist und eine Belastungs-Ergometrie gemacht wurde.“ Diese Ergebnisse habe man schließlich mit den Werten vom Saisonbeginn verglichen und auf Unregelmäßigkeiten überprüft. So kam es, dass etwa Kristian Saeveras von den Ärzten erst einmal gesperrt wurde. „Da haben haben die Ärzte mir gesagt, dass er nicht einmal die Fahrrad-Ergometrie mitmachen darf, weil ihnen nicht gefallen hat, was sie beim MRT gesehen haben.“ Mittlerweile sind beim Handballbundesligisten alle ehemals infizierten Spieler wieder freigegeben. Doch der Verein hat nun Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Alle Spieler durchlaufen regelmäßige Checks, um genaue Werte über den aktuellen Gesundheitsstand zu haben, sagt Trainer Haber.