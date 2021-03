Duo des HC Leipzig erfolgreich bei DHB-Lehrgangswoche

Gute Stimmung und nötiger Ehrgeiz

Nach einer intensiven Lehrgangswoche in Großwallstadt bezwang die DHB-Mannschaft am vergangenen Freitag die Gäste mit 25:19 (14:9). Auch den zweiten Vergleich entschied das Team von DHB-Trainer André Fuhr am Samstagnachmittag mit 25:15 (13:8) für sich. In beiden Begegnungen war Linksaußen Lara Seidel in Aktion und erzielte insgesamt sechs Treffer. Annabell Krüger als eine von drei Torhüterinnen stand in der zweiten Partie gegen Österreich im Kasten. Die gebürtige Berlinerin konnte bereits beim regionalen DHB-Lehrgang der Frauen neue Erfahrungen sammeln.