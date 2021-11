Durchstarter, Debütanten, Verlierer: Das Zwischenzeugnis für Adeyemi, Sané und Co. unter DFB-Trainer Flick

Der Arbeitsnachweis von Bundestrainer Hansi Flick seit dessen Amtsübernahme im Anschluss an die Europameisterschaft im vergangenen Sommer ist bemerkenswert. Sieben Siege heimste der ehemalige Chefcoach des FC Bayern München in seiner neuen Rolle als Übungsleiter der DFB-Auswahl mit seinen Schützlingen ein – in sieben Spielen. Die makellose Bilanz des 56-Jährigen bescherte der deutschen Nationalmannschaft vorzeitig das Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Katar, selbst den sportlich weniger bedeutenden Jahresabschluss gegen Armenien (4:1) gestaltete das deutsche Team erfolgreich. Anzeige

Vom frischen Wind unter dem neuen Bundestrainer profitierte bislang nicht nur das Punktekonto der DFB-Mannschaft, auch einige Einzelschicksale beeinflusste der Coach bereits positiv. Konkret setzte Flick in den Wochen seit dem 1. August bereits insgesamt 31 Akteure ein. Dabei kamen Florian Wirtz, Karim Adeyemi, David Raum und Lukas Nmecha zu ihrem Debüt mit dem Adler auf der Brust. Einen erheblichen Leistungssprung hat zudem unter anderem Leroy Sané hingelegt. Der regelmäßig kritisierte Bayern-Star lief in sechs der jüngsten sieben Partien auf und steuerte vier Treffer sowie eine Vorlage bei – Note 1. Wer konnte in der noch kurzen Amtszeit unter Flick ähnlich glänzen? Wer enttäuschte? Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat den bisherigen DFB-Profis der Flick-Ägide ein Zeugnis ausgestellt.

Durchstarter, Debütanten, Verlierer: Das Zwischen-Zeugnis für Adeyemi, Sané und Co. unter DFB-Trainer Flick Wie haben sich die DFB-Profis in den ersten Monaten unter Bundestrainer Hansi Flick geschlagen? RND-Sportchef Heiko Ostendorp macht den Check - geordnet nach der Anzahl der Einsätze. ©