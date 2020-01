Durchwachsene Weigl-Premiere bei Benfica Lissabon: Ex-BVB-Spieler bei Sieg ausgewechselt

In seinem ersten Liga-Spiel für Benfica Lissabon in Portugal hat Ex-BVB-Star Julian Weigl seinen ersten Sieg eingefahren, war aber schon nicht mehr auf dem Feld, als seinen Kollegen die Wende im Spiel gegen Desportivo Aves gelang. Beim 2:1-Erfolg seines neuen Arbeitgebers stand Weigl in der Startelf - nach 61 Minuten beim Stand von 0:1 wurde der fünfmalige deutsche Nationalspieler allerdings ausgewechselt. Danach erst gelang es seinen Kollegen, die Partie zu drehen.