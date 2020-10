Düren hadert nach Pokal-Aus gegen Bayern mit verpasstem Tor: "Trotzdem ein super Ergebnis für uns"

Ziel erreicht! "Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als Schalke 04 oder der FC Barcelona" – mit dieser Devise war der 1. FC Düren in die Pokal-Partie gegen den FC Bayern gegangen. Und das 0:3 (0:2) in der Allianz-Arena war in der Tat eine weniger schmerzvolle Niederlage als das 2:8 des FC Barcelona in München in der vergangenen Saison oder das 0:8 des FC Schalke am 1. Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Mehr noch: In der ersten Halbzeit spielte der Fünftligist zeitweise gar auf Augenhöhe mit dem – ehrlicherweise ersatzgeschwächten – Triple-Sieger. Nach der Partie reagierten die Spieler und Verantwortlichen des Mittelrhein-Ligisten daher auch zwischen Zufriedenheit und Enttäuschung.