Wird Düren für den FC Bayern zum Stolperstein? Das waren die größten Sensationen im DFB-Pokal

Der 1. FC Düren will gegen den FC Bayern "besser abschneiden als Barcelona oder Schalke". Der Glaube an die ganz große Sensation gegen den Triple-Sieger ist indes klein - dabei ist in der Geschichte des DFB-Pokals schon das eine oder andere Mal ein großer Favorit gestolpert. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Sensationen der Pokal-Historie.