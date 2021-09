"Dürftige Verteidigung wirft schlechtes Licht": So sehen Fans RB Leipzigs Auftritt in Manchester

Manchester. Im Vorfeld hatten viele Fans von RB Leipzig mit einem Debakel im ersten Champions League -Spiel der Saison gerechnet. Tatsächlich stand nach dem Duell bei Manchester City ein 3:6 (1:3) zu Buche. Die Elf von Trainer Jesse Marsch präsentierte sich am Mittwochabend jedoch nicht wie zuvor erwartet chancenlos, sondern durfte sich am Ende zurecht über verpasste Chancen und vor allem eigene Fehler ärgern. Im Anschluss rief das Spiel bei Fußballfans, national wie international, entsprechend gemischte Reaktionen hervor.

"Sieg wäre eine Ausnahmeleistung gewesen"

RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:6 bei ManCity

„Ein Sieg wäre eine Ausnahmeleistung gewesen und konnte beim besten Willen nicht die Erwartung gewesen sein“, kommentierte Kevin, der die Roten Bullen von Schleswig-Holstein aus verfolgt. Die Variabilität habe komplett gefehlt, setzte er nach, obwohl das 4-2-3-1-System der Leipziger bei dem Kader nicht verkehrt sei. Neben einer Überforderung mit der Viererkette sah Kevin aber auch Verbesserungen zu den vorherigen Partien. „Die drei Tore sahen nicht nach Einzelaktionen, sondern systematisch herausgespielt aus. Nkunku wurde von Mukiele , Olmo und Poulsen gut bedient und für die Defensive von Man City wurden immer wieder Lösungen gefunden, die uns in der Bundesliga gefehlt haben.“

Neues Personal braucht Zeit

Doch nicht nur in der Leipziger Fangemeinde wurde das Spiel der Sachsen beim englischen Meister ausgiebig diskutiert. Auch aus Indien gab es Wortmeldungen. Aaron Philip ist eigentlich Dortmund -Fan, verfolgt aber auch des Öfteren die Auftritte der Leipziger. Seiner Einschätzung nach spielte RB ein intensives Spiel gegen einen intensiven Gegner „…und die dürftige Verteidigung, die zu den meisten Toren führte, warf ein schlechtes Licht auf eine mögliche Verbesserung im Gegensatz zu dem, was man gegen Wolfsburg sah.“

Pradyumn Krishnan, seines Zeichens Anhänger des FC Liverpool, hatte das Unheil schon nach der Auslosung der Gruppenphase kommen sehen. „Ich fühlte, dass es eine Gruppe ist, in der RB Schwierigkeiten hat zu bestehen“, so der Wahl-Dubaier. „Nach der Niederlage in Manchester wird Leipzig mit dem neuen Personal Zeit brauchen, ehe die Mannschaft wieder zu der Stärke von vor eins oder zwei Jahren zurückfindet.“