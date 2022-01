FC Bayern, Arsenal, Juventus und Co. offenbar mit Transfer-Interesse: Das ist Florenz-Torjäger Dusan Vlahovic

17 Tore in 21 Serie-A-Spielen, dazu drei Treffer in drei Coppa-Italia-Partien - mit dieser Statistik sorgt Dusan Vlahovic in ganz Europa für Aufsehen. Der 21-Jährige scheint der vielleicht begehrteste Spieler der am 31. Januar endenden Wechselperiode. Sein aktueller Arbeitgeber AC Florenz will schnellstmöglich Klarheit. Da der serbische Angreifer seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern möchte, schließt der Klub auch einen zeitnahen Transfer nicht aus. "Wir sind offen für einen Verkauf", sagte Geschäftsführer Joe Barone kürzlich laut der italienischen Tageszeitung La Nazione. Anzeige

Besonders Klubs aus England sollen an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert sein - allen voran der FC Arsenal. Laut Daily Mail sollen die Gunners ein Gesamtpaket in Höhe von über 180 Millionen Euro für den serbischen Nationalspieler geschnürt haben. Demnach liege die Ablösesumme bei 70 Millionen Euro, das Jahresgehalt bei 19 Millionen pro Saison und das Berater-Honorar bei 18 Millionen. Bestätigen wollte Florenz-Sportchef Barone diese angebliche Offerte nicht. Neben dem Klub aus Nord-London sollen aus der Premier League auch noch Tottenham Hotspur und natürlich der neureiche Scheich-Verein Newcastle United an Vlahovic interessiert sein.

Welchen Preis verlangt "La Viola" für den Shootingstar? Laut Gazzetta dello Sport fordert der Serie-A-Klub etwa 75 bis 80 Millionen Euro in dieser Transferperiode. Mit dieser Summe würde Vlahovic in der Rekordliste des aktuellen Wechselzeitraums Ferran Torres (für 55 Millionen Euro von Manchester City zum FC Barcelona) von der Spitze verdrängen. Sollte es in den kommenden Wochen zu keinem Transfer kommen, wäre ein Wechsel erst ab dem 1. Juli wieder möglich. Die derzeit gehandelten Summen dürften die angeblich ebenfalls interessierten Bundesliga-Klubs FC Bayern und Borussia Dortmund aus dem Rennen werfen. Bei den Bayern ist das Mega-Talent laut Bild nur im Sommer eine Option, falls Robert Lewandowski den Klub dann verlassen sollte und es nicht gelingt, Erling Haaland vom BVB nach München zu locken. Für die Dortmunder ist das Vlahovic-Paket in Pandemie-Zeiten wohl nicht umsetzbar.



Ibrahimović als Vorbild

Richtig Ernst macht neben dem FC Arsenal wohl auch Juventus Turin. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, bietet die "Alte Dame" eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro plus Dejan Kulusevski (Marktwert laut transfermarkt.de 30 Millionen Euro). Doch warum sind die europäischen Top-Klubs so heiß auf den serbischen Nationalspieler? Diese Frage beantwortet nicht nur die beeindruckende Statistik von 20 Treffern in 24 Pflichtspielen dieser Saison. Vlahovic agiert ähnlich wie sein großes Vorbild Zlatan Ibrahimović. Der 21-Jährige ist mit 1,90 Meter ein echter Mittelstürmer, der präsent im Strafraum ist und besonders in der Luft viele Duelle für sich entscheidet. Er ist aber auch am Boden stark, kann Bälle festmachen und verteilen. Serie-A-Experten bezeichnen den früheren Spieler von Partizan Belgrad als einen der komplettesten Mittelstürmern in Europa.