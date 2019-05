Düsseldorf-Coach Funkel stellt sich hinter 96-Trainer Doll: "Thomas ist ein guter Trainer"

"So einen Rückstand aufzuholen, ist wahnsinnig schwer"

"Ich bin nicht dazu da, anderen Vereinen Ratschläge zu geben", leitete er seine flammende Rede für Doll ein - und gab dann doch einen Ratschlag: "Dass Thomas ein guter Trainer ist, hat er in den vergangenen Jahren mehr als einmal unter Beweis gestellt", urteilte Funkel. "Er hat eine ganz, ganz schwierige Situation in Hannover übernommen." Mit wenig Punkten, verletzten Leistungsträgern wie Ihlas Bebou und Edgar Prib, auch innerhalb der Mannschaft hatte es rumort. "So einen Rückstand aufzuholen, ist wahnsinnig schwer", betonte Funkel. "Gerade in den letzten Wochen haben sie gezeigt, dass sie sich stabilisiert habe. Eines ist mal sicher: Wenn man aufsteigen will, braucht man in der Regel einen erfahrenen Trainer. Und Thomas ist erfahren!" So viel Überzeugung pro Doll müssen jetzt nur noch Profiboss Martin Kind und der zu verpflichtende Sportchef haben.