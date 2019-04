Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Düsseldorf, München und Leverkusen

Der FC Bayern München will seine Spitzenposition in der Bundesliga am Samstag festigen und den nächsten Schritt zum Meistertitel machen. Der Rekordmeister von Trainer Niko Kovac empfängt um 15.30 Uhr Werder Bremen (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Mit einem Sieg kann der FC Bayern seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht auf vier Punkte ausbauen.

Im unteren Tabellendrittel treffen der FC Augsburg und der VfB Stuttgart aufeinander. Zudem spielt am Nachmittag der 1. FC Nürnberg bei Bayer Leverkusen sowie Fortuna Düsseldorf beim FSV Mainz 05.