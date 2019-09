Kurioses Halbzeit-Finish bei Düsseldorf gegen Freiburg: Schwolow patzt, Schmid gleicht aus

Was für ein Schlussspurt in der ersten Halbzeit des Sonntagsspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg in der Bundesliga. Fast 41 Minuten herrscht in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena Langeweile. Beide Teams neutralisieren sich praktisch gegenseitig - dann kommt es zu einer kuriosen Schlussphase. Einen Patzer von Freiburg-Keeper Alexander Schwolow nutzt Rouwen Hennings per Kopfball-Treffer in der 42. Minute - dann schafft das Team von Trainer Christian Streich durch Jonathan Schmid kurz vor dem Pausenpfiff doch noch den Ausgleich.