Nach Hübner-Verbalangriff auf Ayhan: Fortuna-Trainer Uwe Rösler schießt gegen 1899 Hoffenheim

Es war eine der umstrittensten Szenen des vergangenen 30. Bundesliga-Spieltags. Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner flog in der Partie bei Fortuna Düsseldorf früh (9.) vom Platz - ihm wurde eine Tätlichkeit gegen seinen Gegenspieler Kaan Ayhan zur Last gelegt.

Nach dem Spiel erhob der 1899-Profi schwere Vorwürfe gegen Ayhan: "Mein Arm ist ganz klar auf seinem Körper. Dann schlägt er mit seinem Arm meinen nach oben und meine Hand fährt in sein Gesicht", hatte Hübner, der gerade erst von seiner ersten Bundesliga-Rotsperre zurück in die Mannschaft gekommen war, die Situation geschildert: "Meine Hand sollte da einfach nur zum Körper gehen, weil ich Abstand halten will. Was Kaan Ayhan draus macht, ist für mich eine ganz große Schande, eine Frechheit."