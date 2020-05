Düsseldorf-Manager Pfannenstiel bestätigt Vertrags-Aus Ende Mai: Schalke-Duell war letztes Heimspiel

Es gibt keinen Weg zurück: Der Vertrag von Vorstand Lutz Pfannenstiel bei Fortuna Düsseldorf endet am 31. Mai. Eine Verlängerung des Pfannenstiel-Engagements wegen des durch die Corona-Pause verschobenen Saisonendes werde es nicht geben, bestätigte der 47-Jährige nach Abpfiff bei Sky. "Weil wir den (Vertrag; d. Red.) zum 31.5, aufgelöst haben", erklärte der ehemalige Torhüter. "Das war vor Corona. Es hat sich einfach so ergeben. Das konnte man nicht voraussehen." Somit war der 2:1-Sieg gegen Schalke 04 am Mittwochabend bereits das letzte Heimspiel Pfannenstiels.