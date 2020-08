Ex-Düsseldorf-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sucht neue Herausforderung im Ausland

Nach seinem vorzeitige Aus als Sportvorstand des Bundesliga-Absteigers Fortuna Düsseldorf peilt Lutz Pfannenstiel eine neue Aufgabe im Ausland an. "England ist immer eine Option, Italien und die USA sind auch reizvoll. Das wird sich bald entscheiden. Ich will ein Projekt sehen, die Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Ich will mich nicht ins gemachte Nest setzen, sondern selbst was aufbauen. Das ist die Herausforderung, die ich suche. Ich habe absolut keinen Zeitdruck", sagte der 47-Jährige im Kicker-Interview.