Bericht: Dybala und Lukaku tauschen Klubs - Mega-Deal zwischen ManUtd und Juventus vor Abschluss

Es ist das wohl spektakulärste Tauschgeschäft der Fußballgeschichte! Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien und England zufolge steht ein gigantischer Deal zwischen Manchester United und Juventus Turin vor dem Abschluss. Demnach sollen Argentinien-Star Paulo Dybala und der belgische Mittelstürmer Romelu Lukaku noch in dieser Transferperiode die Klubs tauschen. Die Vereine sollen sich auf entsprechende Rahmenbedingungen schon geeinigt haben.

Der Wechsel bahnt sich seit Wochen an, nach der Rückkehr von Dybala aus dem Urlaub nach der Copa América wird es nun konkret. Die Initiative kam zunächst von Juventus, die den Serie-A-Rivalen Inter Mailand im Rennen um Lukaku ausgestochen haben. Nach dem Abgang von Moise Kean zum FC Everton bleiben mit Gonzalo Higuain (31) und Mario Mandzukic (33) nur noch zwei Mittelstürmer im Kader der "Alten Dame", die in dieser Saison die Champions League gewinnen will.