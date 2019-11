Dynamo-Coach Cristian Fiel fordert seinen Lehrmeister Dieter Hecking heraus

Dresden. Wenn er am Samstag mit Dynamo Dresden ins Volksparkstadion kommt, dann kribbelt es bei Cristian Fiel. Anspannung, Erfolgsdruck, aber auch Vorfreude begleiten den 39 Jahre alten Trainer der Schwarz-Gelben bis zum Anpfiff der Auswärtspartie beim Hamburger SV. Das Spiel ist für Fiel nicht nur wichtig im Kampf gegen den Abstieg, es wird auch vom Ambiente her ein sehr reizvolles – und es verschafft dem Trainernovizen aus Dresden auch ein Duell mit seinem früheren Lehrmeister Dieter Hecking.

Beide arbeiteten 2004 bis 2006 bei Alemannia Aachen zusammen. Hecking coachte dort den Mittelfeldspieler Fiel, beide erlebten packende Europacup-Spiele am alten Tivoli und stiegen in der Saison 2005/06 gemeinsam in die Bundesliga auf. Noch immer erinnert sich Fiel sehr gern an seinen Förderer, der kurz nach dem Aufstieg zu Hannover 96 wechselte und sich fortan in der Bundesliga etablierte. Den Abschied damals hat der Spanier dem ehemaligen Leipziger VfB-Profi nicht übel genommen: „Ich hatte als Spieler eine super Zeit mit ihm. Er ist ein großartiger Trainer und ein noch besserer Mensch. Deshalb freue ich mich, ihn zu sehen.“ Dass er nach so vielen Jahren seinen alten Trainer mal im direkten Duell herausfordern darf, das kann „Fielo“ kaum fassen: „Verrücktes Leben, was ich da erleben darf!“

Von Hecking – daraus macht Fiel keinen Hehl – habe er viel gelernt. „Was er einfach gut gemacht hat, war für mich der Umgang mit seinen Spielern. Du wusstest immer, woran du bist. Er ist immer ehrlich mit dir umgegangen. Was das Besondere war? Du wusstest auch ganz genau: Bis zu diesem Punkt kannst du gehen und nicht weiter, denn sonst kann es auch mal eine Explosion geben.“ Er habe damals schon gedacht, sich Hecking als Vorbild zu nehmen, wenn er selbst auch mal Trainer werden sollte, so Fiel.

Über Heckings Fachwissen will sein Bewunderer gar nicht erst groß reden. Der 55-Jährige aus Castrop-Rauxel sei schon so lange im Geschäft, habe mit seinen Teams Titel geholt und in der Champions League gespielt: „Das ist ein Trainer in Deutschland, der schon zur oberen Kategorie gehört.“ Dass er Hecking in der 2. Liga wiedertrifft, das überrascht Fiel keineswegs, „weil der Trainer sehr schlau ist und weiß, dass er mit der Mannschaft nächste Saison wieder in der 1. Liga spielen wird.“ Beim HSV Trainer zu werden, „war eine sehr durchdachte Entscheidung – wie die meisten, die er in seinem Leben getroffen hat“.

Bei aller Freude, den Lehrmeister wiederzutreffen, mag sich Fiel aber nicht nur mit Höflichkeiten begnügen. Er weiß, dass Dynamo im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt braucht: „Die Tabelle sagt ganz klar aus, dass wir nicht nach Hamburg fahren sollten, um ,Hallo’ zu sagen, sondern um da was zu machen. Das steht im Vordergrund.“

An der Unterelbe zu punkten und den ehemaligen Übungsleiter zu ärgern, das wird für Fiel aber ein sehr schweres Unterfangen. Wieder einmal kann er nicht aus dem Vollen schöpfen. Marco Hartmann plagt sich noch mit Kniebeschwerden herum, Patrick Möschls Sprunggelenk ist noch nicht voll belastbar, Patrick Ebert fällt mit Muskelfaserriss noch zwei Wochen aus. Florian Ballas hat Oberschenkelprobleme, Sascha Horvath nach seiner Finger-OP noch Angst im Zweikampf - und Luka Stor kam mit Problemen am Hüftbeuger von der slowenischen U21 zurück. Trotzdem will Fiel mit seinem Team Hecking und dem Aufstiegsfavoriten einen großen Kampf liefern: „Wir fahren dahin, um unser Bestes zu geben.“