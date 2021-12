Dynamo Dresden absolviert Trainingslager in der Heimat - Zwei Testspiele geplant

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird sich ab dem 2. Januar in der heimischen Trainings-Akademie auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Das teilte der Club am Donnerstag mit. "Der Rahmenterminkalender sieht diesmal eine sehr kurze Winterpause vor. Wir werden die verfügbare Zeit daher effektiv nutzen, um uns bestmöglich auf die verbleibenden 16 Spiele vorzubereiten", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

Anzeige