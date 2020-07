Sportanwalt Christoph Schickhardt über Abstiegsprotest von Dynamo Dresden: "Hunderprozentig legitim"

Dynamo Dresden wehrt sich. Obwohl der Klub sportlich abgestiegen ist, will der Tabellenletzte der 2. Bundesliga den Gang in die 3. Liga nicht antreten. Zumindest nicht, ohne alles Erdenkliche probiert zu haben. In Dresden fühlen sie sich aufgrund der Rahmenbedingungen des in der Corona-Krise fortgesetzten Wettbewerbs benachteiligt, und sind deshalb bereits in Kontakt mit der Deutschen Fußball-Liga getreten.

Ob bei dem Vorhaben tatsächlich eine realistische Aussicht auf Erfolg bestehen könnte, dazu möchte sich der Sportanwalt Christoph Schickhardt nicht konkret äußern, das wäre ein zu großer Eingriff in Dresdner Sphären, meint er. Sehr wohl aber bezeichnet der 65-Jährige den Protest des Zweitliga-Absteigers als "hundertprozentig legitim“.

Dynamo fühlt sich benachteiligt, da die Mannschaft aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen zunächst in Quarantäne geschickt worden war und anschließend neun Spiele in 28 Tagen zu absolvieren hatte. Wettbewerbsverzerrung, so der Vorwurf aus Dresden.