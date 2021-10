Dynamo Dresden B-Jugend überrollt Energie Cottbus

Dresden. Mit einem Kantersieg haben sich die B-Junioren von Dynamo Dresden in der Bundesliga Nord/Nordost zurückgemeldet: Nach der bitteren 1:3-Niederlage vor einer Woche beim FC St. Pauli, bei der die Schwarz-Gelben verpfiffen worden waren, fertigten die Jungs von Trainer Oliver Heine die Mannschaft von Energie Cottbus mit 5:0 (1:0) ab. Mit dem fünften Saisonsieg festigten die Dresdner Rang fünf in der Tabelle.

Gegen die Lausitzer gingen Heines Talente in einem 4-1-4-1-System schon in der ersten Minute in Führung: Jonathan Akaegbobi, gerade von U16-Nationaltrainer Christian Wück in die DFB-Auswahl berufen, sorgte für das Führungstor. Luca Krause bereitete den Treffer vor, Akaegbobi staubte ab. "Das war natürlich ideal für uns", freute sich Heine. Er sah fortan ein dominantes Spiel seiner Jungs, die den Cottbusern nichtsdestotrotz ab und an den Ball überließen. "Das war unser Plan, weil das denen nicht so liegt", erklärte Heine. Er hätte sich aber schon früher mehr Tore von seinen Jungs gewünscht, "doch wir haben zu oft zu kompliziert, zu ungenau gespielt".