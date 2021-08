Dynamo Dresden bangt um Sebastian Mai

Dresden. Neue Schrecksekunde bei Dynamo Dresden: Beim Mannschaftstraining am Dienstagnachmittag hat sich Kapitän Sebastian Mai am Knie verletzt. Der 27-Jährige bekam einen Schlag aufs Knie und musste die Mitwirkung an einer Spielform abbrechen, sich behandeln lassen. Danach humpelte er mit dickem Verband vom Platz. Wie schlimm die Blessur ist, das blieb zunächst offen. Er wird jetzt untersucht, teilte Dynamo per Twitter mit.

Anzeige