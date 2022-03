Dynamo Dresden baut gegen Schalke auf die Magie der großen Kulisse

Dresden. Der Tabellen-16. erwartet den Tabellenvierten – da sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch wenn die um den Klassenerhalt kämpfenden Zweitliga -Profis von Dynamo Dresden an diesem Freitag um 18.30 Uhr den Aufstiegsaspiranten Schalke 04 empfangen, dann können sie bei allen personellen Sorgen auch mit einem dicken Pfund wuchern, denn erstmals seit dem 8. März 2020 dürfen sie vor vollen Rängen im eigenen Stadion spielen – mit 27.000 Fans im Rücken. Ein Umstand, der die Schwarz-Gelben im Ringen um den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr beflügeln wird.

Viele Spieler im Team der Dresdner erleben zum ersten Mal, wie es tatsächlich ist, wenn an der Lennéstraße die „Hütte“ voll ist und die Unterstützung von den Rängen ihre ganze Wucht entfaltet. Einer, der das Szenario oft erlebt hat, ist Benjamin Kirsten. Der Ex-Keeper, der heute im Trainerstab der Schwarz-Gelben arbeitet, weiß, dass die Kulisse letzte Reserven bei der Heimmannschaft herauskitzeln kann: „Da geht der letzte Meter dann doch noch mal ein bisschen einfacher, man kann über gewisse Grenzen hinweggehen, weil einen das Publikum pusht und die Zuschauer einen nach vorne peitschen.“ Der 34-Jährige, der zwischen 2009 und 2015 immerhin 119 Pflichtspiele für Dynamo absolvierte, glaubt: „Die Stimmung wird Wahnsinn sein.“

Kirsten war auch im August 2014 dabei, als Dynamo als Drittligist den damaligen Bundesligisten Schalke im DFB-Pokal mit 2:1 ausschaltete. Der Sohn von Stürmerlegende Ulf Kirsten weiß noch: „Wir haben uns damals in jeden Ball reingeworfen, gefightet bis zum Schluss und am Ende auch absolut verdient die nächste Runde erreicht.“ Die Emotionen von den Rängen hätten da aber eine große Rolle gespielt. Guerino Capretti ließ die aktuelle Mannschaft am Mittwoch mal im Stadion trainieren, kann es auch kaum erwarten, dass es hier vor vollen Rängen gegen Schalke losgeht: „Ich kann mir nix Besseres vorstellen.“