Dynamo Dresden bedauert radikalen Ausschluss der Fans ab November

Dresden. Dass ab November mindestens vier Wochen gar keine Zuschauer mehr ins Stadion dürfen, stieß bei Dynamo Dresden einen Tag nach der Entscheidung der Politik in Berlin auf wenig Gegenliebe. Der Fußball- Drittligist , der auf sein funktionierendes Hygiene-Konzept verwies, hatte auf ein anderes Votum aus der Bundeshauptstadt gehofft. Natürlich werde man aber die Vorgaben der Behörden umsetzen: „Wir müssen das respektieren. Dass wir uns nicht darüber gefreut haben, ist klar", sagte Pressesprecher Henry Buschmann während einer Online-Pressekonferenz am Donnerstagmittag.

Das vereinseigene Hygiene-Konzept für das Harbig-Stadion habe bisher gut funktioniert, man habe vom Gesundheitsamt Dresden keinerlei Informationen bekommen, dass es Ansteckungen unter Besuchern in der Arena gab, daher sei der radikale Ausschluss aller Zuschauer schwer verständlich. Dass der Zuschauer-Bann auch wirtschaftlich auf Dauer eine immense Herausforderung darstellt, hatte der Verein bereits am Wochenanfang kommuniziert. Pro Heimspiel ohne oder mit nur knapp 1.000 Zuschauern fallen Verluste von bis zu 300.000 Euro an, der Verein rechnet in dieser Saison mit bis zu 6 Millionen Euro Verlust. Das über Jahre mühsam aufgebaute Eigenkapital könne innerhalb von anderthalb Jahren aufgezehrt sein, sollte sich nichts an der bedrohlichen Corona-Lage ändern, hatte Interimsgeschäftsführer Enrico Kabus auf der Dynamo-Homepage verkündet.