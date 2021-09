Dynamo Dresden beginnt in Darmstadt mit Vlachodimos für Mörschel

Beim Gegner schaffte es Ex-Dynamo Tobias Kempe nach seinem Elfmetertor beim 1:2 in Rostock zurück in die Startelf. Der Ex-Dresdner war zuvor nur zweite Wahl, kam an der Küste an Einwechsler ins Spiel und überzeugte. Die beiden anderen Ex-Dynamos bei den “Lilien” sitzen erneut nur auf der Bank: jannik Müller und Erich Berko haben so aber die Chance, wenigstens zu einem Kurzeinsatz zu kommen.