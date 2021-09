Dynamo Dresden beginnt in Heidenheim mit Mai statt Vlachodimos

Heidenheim. Dynamo Dresden will an diesem Sonntag (13.30 Uhr) in der Begegnung der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim seine starke Serie von saisonübergreifend schon fünf Punktspielen ohne Auswärtsniederlage fortsetzen und zugleich die schmerzhafte 0:3-Heimpleite gegen Paderborn vom vergangenen Spieltag vergessen machen.

Anzeige