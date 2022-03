Dynamo Dresden beginnt mit Diawusie beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg. Muskelfaserriss im Hüftbeuger lautete die Diagnose in dieser Woche gleich bei zwei Schwarz-Gelben: Kevin Ehlers und Ransford Königsdörffer fallen deshalb für einige Zeit aus. Nun ist klar, wer Königsdörffer an diesem Sonntag (13.30 Uhr) bei Dynamo Dresdens Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in der Startelf ersetzen wird. Anzeige

Agyemang Diawusie steht zum ersten Mal in dieser Saison in der Anfangsformation der Sportgemeinschaft. Mit der Unterstützung des Außenangreifers will Guerino Capretti in seinem dritten Zweitliga-Spiel als neuer Dynamo-Chefcoach beim „Club“ den ersten Sieg einfahren. Es ist Caprettis einzige Startelf-Änderung gegenüber dem 1:1 aus der Vorwoche gegen St. Pauli.

Unter Caprettis Vorgänger Alexander Schmidt schaffte es Diawusie häufig nicht mal in den Kader, galt in der Winterpause als heißer Wechselkandidat. Nun gibt ihm Capretti den Vorzug gegenüber Brandon Borrello. In Franken müssen die Schwarz-Gelben punkten, um im Abstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren.