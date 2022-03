Dynamo Dresden beginnt mit Mai und Knipping in Bremen

Dresden. Dynamo Dresdens neuer Trainer Guerino Capretti hat sich zum Auswärtsspiel gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (13.30 Uhr) für drei Änderungen in der Startelf entschieden. Gegenüber der 0:1-Niederlage gegen den SV Darmstadt aus der Vorwoche, die Alexander Schmidts Beurlaubung als Chefcoach zur Folge hatte, war nur klar, dass der diesmal wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrte Yannick Stark zu ersetzen ist. Dessen Kapitänsbinde übernimmt Michael Sollbauer.

Doch der Österreicher verteidigt diesmal nicht wie in den Vorwochen an der Seite von Kevin Ehlers, sondern neben Rückkehrer Tim Knipping, der erstmals seit seiner vor etwas mehr als einem halben Jahr erlittenen schweren Knieverletzung wieder in der Anfangsformation der Schwarz-Gelben steht. Ehlers muss ebenso auf die Bank wie Patrick Weihrauch, auf dessen Position Morris Schröter auflaufen wird. Und anstelle von Yannick Stark beginnt Ex-Kapitän Sebastian Mai – auch für ihn ist es der erste Startelf-Einsatz seit sechs Monaten.